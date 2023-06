CRAS I promove Arraiá e palestra para idosos e famílias atendidas

Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, 7, a equipe do CRAS I, promoveu uma manhã diferente, para as famílias referenciadas do CRAS e, também, idosos do Asilo São Francisco.

Totalmente decorado, com comidas típicas, e ao som do grupo musical composto por Fernandinho Fernandes, Gabriel Velasque e o sanfoneiro Ricardo Borck, a equipe promoveu um verdadeiro Arraiá.

Enquanto os adultos assistiam as palestras proferidas pela equipe do CREAS, alusivas ao Junho Prata, as crianças faziam a festa na pescaria.

Após a palestra, houve entrega das carteirinhas do Passe Livre Intermunicipal e Interestadual, bem como, entrega da isenção de taxa do RG aos beneficiários.

Prestigiaram o Arraiá do CRAS I, a secretária de Assistência Social Josilene Rosa, coordenadoras e equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e a diretora do Asilo São Francisco, Maristela Prado.