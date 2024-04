CRAS II promove encontro de gestantes com orientações de saúde e direitos

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) em parceria com a Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento (SESAU), realizou na manhã desta quarta-feira, 24, no CRAS II, do bairro Nova Aquidauana, o 1º encontro das gestantes cadastradas no Projeto Cegonha.

No encontro, as gestantes receberam orientações sobre a saúde durante e após a gestação, os cuidados essenciais e, também, receberam informações sobre o CadÚnico/Bolsa Família e todos os direitos que elas têm.

As gestantes também aprenderam a fazer os alongamentos e atividades físicas conforme orientação do educador físico, Vitor Lelis, da Equipe Multidisciplinar, que explicou sobre a importância do exercício físico e da melhor qualidade de vida, tanto na saúde física, quanto mental.

“Nós estamos à disposição para atendê-las e garantir que tenham uma gestação saudável”, disse a coordenadora do CRAS II, Elza Salatini.

De acordo com a coordenação do CRAS II, este é o primeiro encontro do ano. O Projeto Cegonha é realizado em seis encontros anuais com as gestantes cadastradas, sendo 3 encontros no primeiro semestre e mais três encontros no segundo semestre, sempre com turmas diferentes em cada semestre.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana