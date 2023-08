CRAS II realiza comemoração do Dia dos Pais em Aquidauana

Para celebrar o dia dos Pais, que será no próximo domingo, a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II), localizado no Bairro Nova Aquidauana, realizou na última quarta-feira, 9, uma festa comemorativa ao Dia dos Pais, para recepcionar os pais que compareceram na unidade.

A festa teve como objetivo proporcionar um momento de confraternização para comemorar a data especial.

Na ocasião, foram realizadas atividades como, corte de cabelo e barba, com a esteticista Mary Martinez e foi servido um café da manhã.