13 de Agosto de 2025 • 16:10

Saúde

CRAS Nova Aquidauana entrega kits maternidade a gestantes

Ação beneficiou 15 futuras mães com enxovais completos

Redação

Publicado em 13/08/2025 às 13:40

AGECOM

Com o objetivo de apoiar gestantes e oferecer suporte nos primeiros meses de vida dos bebês, a Secretaria Municipal de Assistência Social entregou, nesta quarta-feira (13), 15 kits maternidade para mães referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nova Aquidauana.

Os kits, distribuídos gratuitamente, incluem sacolas maternidade, fraldas, manta, sabonete, meias, banheira, fraldas bordadas, cueiro, pagãozinho, toalha e touca. O investimento de R$ 40 mil em recursos próprios foi aplicado na compra e montagem dos enxovais, confeccionados com dedicação pela equipe do Projeto Solidário Costurinha, coordenado por Elaine Alves Corrêa e pela primeira-dama Vera Lúcia Batista.

A entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, vereadores, autoridades municipais, equipe do CRAS e as gestantes beneficiadas. Durante o evento, o prefeito destacou o caráter acolhedor da ação e agradeceu o empenho das servidoras envolvidas no projeto.

A coordenadora do Projeto Costurinha convidou a comunidade a conhecer o trabalho realizado e reforçou o cuidado em cada detalhe da confecção. Já a primeira-dama ressaltou que o kit maternidade marca um momento especial para as famílias, atendendo diretamente às necessidades das mães e bebês.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Aquidauana reafirma o compromisso com a primeira infância e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar das famílias.

