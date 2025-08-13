CRAS Nova Aquidauana entrega kits maternidade a gestantes

AGECOM

Os kits, distribuídos gratuitamente, incluem sacolas maternidade, fraldas, manta, sabonete, meias, banheira, fraldas bordadas, cueiro, pagãozinho, toalha e touca. O investimento de R$ 40 mil em recursos próprios foi aplicado na compra e montagem dos enxovais, confeccionados com dedicação pela equipe do Projeto Solidário Costurinha, coordenado por Elaine Alves Corrêa e pela primeira-dama Vera Lúcia Batista.

Com o objetivo de apoiar gestantes e oferecer suporte nos primeiros meses de vida dos bebês, a Secretaria Municipal de Assistência Social entregou, nesta quarta-feira (13), 15 kits maternidade para mães referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Nova Aquidauana.

A entrega contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, da primeira-dama Vera Lúcia, vereadores, autoridades municipais, equipe do CRAS e as gestantes beneficiadas. Durante o evento, o prefeito destacou o caráter acolhedor da ação e agradeceu o empenho das servidoras envolvidas no projeto.

A coordenadora do Projeto Costurinha convidou a comunidade a conhecer o trabalho realizado e reforçou o cuidado em cada detalhe da confecção. Já a primeira-dama ressaltou que o kit maternidade marca um momento especial para as famílias, atendendo diretamente às necessidades das mães e bebês.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Aquidauana reafirma o compromisso com a primeira infância e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar das famílias.

