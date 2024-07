Cras promove encontro de gestantes com entrega de kit maternidade

Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e com apoio da Equipe Multidisciplinar da Secretaria de Saúde e Saneamento, promoveu na última sexta-feira, dia12, no CRAS I, do bairro São Pedro, o encerramento semestral desse grupo que participa do Encontro de Gestantes “SER MÃE”.

Desde abril, periodicamente as gestantes são recebidas no CRAS, para em grupos participarem das ações, atividades e serviços socioassistenciais, oferecendo, assim, informações sobre gravidez e suas implicações, propiciando uma boa convivência e fortalecimento dos vínculos sociais e familiares, com foco na melhoria da qualidade de vida da mãe e do bebê.

No encontro, o nutricionista Pedro Henrique, da Equipe Multidisciplinar, orientou as gestantes sobre a saúde na gestação, alimentação saudável e a importância do aleitamento materno.

Já a pediatra Liz Arima, falou sobre a prevenção de morte súbita e berço seguro, ressaltando dos cuidados durante a gestação, prevenção e segurança dos bebês.

A fisioterapeuta pediátrica Gabriella Soares, ressaltou sobre desenvolvimento motor dos bebês e sobre a importância e benefícios do “tummy time” (tempo de barriguinha). E o educador físico Lázaro Duarte explicou da importância do exercício físico na gestação.

As mães participantes de sorteio de brindes e ganharam os kits maternidade contendo coberta, meia, pano de boca, fralda, toalha, entre outros, que foram confeccionados pela equipe do projeto “Bazar Solidário”, da Secretaria de Assistência Social.