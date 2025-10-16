CRAS realiza reunião com famílias no bairro Nova Aquidauana

A ação teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e orientar sobre o acesso a benefícios e documentação civil
Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana
O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) promoveu, na terça-feira (15), uma reunião com 39 famílias acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS II), localizado no bairro Nova Aquidauana. A ação teve como objetivo fortalecer os vínculos familiares e orientar sobre o acesso a benefícios e documentação civil.
Durante o encontro, crianças de 0 a 10 anos participaram de uma atividade sobre a identificação do “Eu”, voltada ao reconhecimento individual e ao desenvolvimento da autoestima.
O grupo também recebeu informações sobre os benefícios eventuais, com esclarecimentos sobre critérios e formas de acesso, além da entrega de certidões de nascimento, reforçando a importância da documentação civil como instrumento de cidadania e garantia de direitos.
As ações foram conduzidas pela equipe técnica do CRAS II, sob coordenação de Elza Salatini, responsável pela unidade. A iniciativa integra as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, voltadas ao acompanhamento e apoio das famílias atendidas na região.
Para mais informações sobre os serviços do CRAS II, o atendimento é realizado pelos telefones (67) 3240-1400 e WhatsApp (67) 99636-6485.
