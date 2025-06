CRAS São Pedro encerra semestre com gestantes do grupo "Entrelaços"

Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou na última quarta-feira (25) o encerramento do ciclo semestral do grupo de gestantes “Entrelaços”. O encontro foi realizado no CRAS I, localizado no bairro São Pedro, com momentos de aprendizado, acolhimento e confraternização.

Desde o início do ano, o grupo tem promovido encontros periódicos com gestantes da comunidade, oferecendo orientações sobre cuidados na gravidez, fortalecimento de vínculos familiares e acesso a serviços socioassistenciais. As atividades incluem rodas de conversa, palestras temáticas e ações que visam à melhoria da qualidade de vida das futuras mães e seus bebês.