Crazy Week do Shopping China terá descontos de até 50% a partir desta quinta-feira

Serão quatro dias de campanha com ofertas de até 50% em itens selecionados / Divulgação

Quem está planejando fazer compras na fronteira já pode se preparar para uma das campanhas mais aguardadas do ano. De quinta-feira (25 de junho) a domingo (28 de junho), o Shopping China, em Pedro Juan Caballero, realiza a Crazy Week, uma ação promocional que promete reunir descontos especiais em centenas de produtos de diferentes categorias.

Durante os quatro dias da campanha, os clientes poderão encontrar ofertas de até 50% em itens selecionados, abrangendo setores como eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda e acessórios, além de diversas outras opções disponíveis nas lojas do complexo.

Reconhecido como principal destino de compras da fronteira entre Brasil e Paraguai, o Shopping China prepara uma programação especial para receber consumidores de toda a região, oferecendo condições diferenciadas e oportunidades para quem deseja economizar.

A Crazy Week é uma oportunidade para antecipar compras, renovar produtos eletrônicos, adquirir perfumes importados, aproveitar ofertas em bebidas e encontrar itens de moda com preços promocionais.

A expectativa é de grande movimento durante o período da campanha, atraindo visitantes em busca das melhores ofertas e da variedade de produtos que fazem do Shopping China uma referência em compras na fronteira.

Serviço

Crazy Week – Shopping China

Data: de 25 a 28 de junho

Local: Shopping China – Pedro Juan Caballero (Paraguai)

Descontos de até 50% em produtos selecionados

️ Promoções em eletrônicos, perfumes, cosméticos, bebidas, moda, acessórios e muito mais.

Não perca a oportunidade de aproveitar quatro dias de ofertas especiais e fazer excelentes negócios durante a Crazy Week.