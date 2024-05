CREAS de Aquidauana realizou encontro com Rede para debater ações

Na manhã desta terça-feira (21), aconteceu no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), uma reunião alusiva ao dia “18 de maio” – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente.

O encontro reuniu membros da Rede de Atendimento e Apoio, com o objetivo de debater as ações pontuais e educativas no combate ao abuso e exploração sexualinfanto-juvenil.

Na ocasião foram discutidos pontos importantes e metas traçadas no intuito de diminuir os índices alarmantes de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

Ao final, a equipe da rede definiu estratégias de atuaçãopara ampliar a conscientização das famílias, crianças e jovens, diretamente, sobre o crime do abuso e exploração sexual.

Participaram da reunião, a coordenadora do CREAS – Elieli Maidana e equipe, as secretárias municipais: Rose Bossay – Assistência Social (SAS), Patrícia Panachuki - Saúde e Saneamento Básico (SESAU), a defensora pública– Janaina Araújo, o vereador Clériton Alvarenga, o comandante do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros – capitão Carlos Antônio Saldanha da Costa, o capitãoAdalberto Gomblan (representando o 7º BPM), servidores municipais que fazem parte da Rede, conselheiros tutelares e coordenadores de Projetos e Programas Sociais.



*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana