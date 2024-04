CREAS realiza palestra sobre Bullying em Aquidauana

A Equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Aquidauana, leia-se psicólogo Jhon Lennon da Silva e assistente social Maristela de Oliveira, estiveram na manhã desta quarta-feira (17), falando aos 55 alunos do Projeto Patrulha Mirim, sobre o Bullying.

Eles explicaram sobre o significado, consequências, exemplos de Bullying e, principalmente, deram orientações para denúncias, a qual pode ser feita pela vítima para o adulto que sentir confiança, seja ele professor, tutor, monitor, ou pais e responsáveis e também pelo telefone: Disque 100.

“O bullying é um problema crônico que acontece na sociedade há muito tempo, mas nos últimos anos, tem se dado maior importância para o tema. O bullying é uma forma de violência e não é normal aceitar, muito menos praticá-lo. A criança tem todo direito e precisa saber a quem recorrer e como denunciar o bullying”, reforçou o psicólogo Jhon.

Os alunos também foram alertados que, por ser uma forma de violência, quando o mesmo é de forma mais agravada, pode ser judicializado. “Bullying não é brincadeira”, alertou o psicólogo do CREAS.

O Projeto Patrulha Mirim, realizado pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 7º Batalhão de Polícia Militar, funciona de segunda a sexta-feira, no período matutino, acolhe crianças e adolescentes de 09 a 16 anos de idade, na sede do CPA3.

Além das atividades esportivas, culturais, educacionais, os alunos também participam de palestras e rodas de conversa como essa de hoje, para conhecerem mais sobre os direitos, deveres e a vida em sociedade.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana