Cresce notificação de casos de covid-19 em Aquidauana

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 139 novos casos de Covid-19 e três mortes. Os dados foram divulgados hoje (27) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) como parte do Boletim Epidemiológico Covid-19.

Os óbitos registrados são de pacientes de Campo Grande, com idades entre 80 e 87 anos, todos com comorbidades como diabetes e doenças crônicas - cardiovascular, neurológica e renal.

O município de Naviraí foi o que registrou maior quantidade de novos casos confirmados com 27, seguido por Aquidauana com 22. Na Capital foram sete novos casos e outros 24 municípios tiveram registros no Estado.

Desde o início da pandemia foram registrados 614.076 casos e 11.075 mortes no Estado. Em 2023 já foram confirmados 20.867 casos de covid, com incidência de 765 casos a cada 100 mil habitantes e o total de óbitos é de 138.

Atualmente, não há pacientes hospitalizadas no Estado por conta doença.

A SES mantém o Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual para receber notificações de casos da doença e manter atualizada a base de dados. Os contatos são:

DISQUE-NOTIFICA

0800-647-1650 (expediente)

(67) 3318-1823 (expediente)

(67) 98477-3435 (ligações, SMS, WhatsApp - 24 horas)