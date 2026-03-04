CrianÃ§a de 3 anos Ã© encontrada sozinha em rua de Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Uma ocorrência de abandono de incapaz foi registrada nas primeiras horas da manhã de terça-feira (3), no bairro Ovídio Costa 1, em Aquidauana. Uma criança de aproximadamente 3 anos foi encontrada sozinha na calçada por moradores da região.



De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 5h40 após moradores relatarem que acordaram com o choro da criança. Ao saírem para verificar a situação, encontraram o menino sentado na calçada da via.



Os policiais foram até o local e acionaram o Conselho Tutelar. Durante a apuração, as equipes identificaram uma residência que possivelmente seria da criança. No imóvel, o portão e a porta estavam abertos.



Sem resposta no local, os agentes entraram na residência e encontraram uma adolescente de 14 anos dormindo. Segundo o registro, havia garrafas de cerveja e fraldas espalhadas pelo interior da casa.



A criança e a adolescente foram encaminhadas para o registro da ocorrência e demais providências.

