Criança fica ferida após acidente entre bicicleta e carreta em Aquidauana

Você repórter

No local, a equipe constatou que a vítima era uma criança de 10 anos que conduzia uma bicicleta e colidiu com uma carreta Mercedes-Benz.

Na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 11h05, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foi acionado para atender um acidente no cruzamento da Rua Oscar Trindade de Barros com a Rua José Travaglia, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

A bicicleta ficou totalmente destruída sob o veículo, mas o menino estava consciente, deitado ao lado da carreta.

Ele apresentava hematoma na face e suspeita de fratura na perna direita.

Após atendimento no local, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde permanece sob cuidados médicos.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e adotar as medidas necessárias.

