Criança fica ferida após queda de local elevado em Aquidauana

Acidente aconteceu em uma residência localizada na Rua João de Almeida Castro, no bairro Guanandy, nas proximidades da Colônia de Pescadores
Divulgação/ Bombeiros
Uma criança ficou ferida após sofrer uma queda acidental de um local elevado na tarde de segunda-feira (12), por volta das 14h40, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, após acionamento via CIOPS.
O atendimento foi realizado em uma residência localizada na Rua João de Almeida Castro, no bairro Guanandy, nas proximidades da Colônia de Pescadores. No local, a guarnição encontrou a vítima, menor de idade, consciente e orientada, deitada em uma cama no quarto da residência.
Durante a avaliação inicial, a criança relatava dor no terço proximal do membro superior esquerdo e na região da cintura escapular do mesmo lado. Após os exames primário e secundário, os bombeiros constataram a suspeita de fratura no membro superior esquerdo, sendo realizada a imobilização com o uso de tala flexível.
Segundo relato da própria vítima, a queda ocorreu de um pé de seriguela localizado na esquina da residência. Após o acidente, a criança conseguiu caminhar até sua casa, onde permaneceu aguardando o atendimento.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.
