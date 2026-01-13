Criança fica ferida após queda de local elevado em Aquidauana

Divulgação/ Bombeiros

Uma criança ficou ferida após sofrer uma queda acidental de um local elevado na tarde de segunda-feira (12), por volta das 14h40, em Aquidauana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, após acionamento via CIOPS.



O atendimento foi realizado em uma residência localizada na Rua João de Almeida Castro, no bairro Guanandy, nas proximidades da Colônia de Pescadores. No local, a guarnição encontrou a vítima, menor de idade, consciente e orientada, deitada em uma cama no quarto da residência.



Durante a avaliação inicial, a criança relatava dor no terço proximal do membro superior esquerdo e na região da cintura escapular do mesmo lado. Após os exames primário e secundário, os bombeiros constataram a suspeita de fratura no membro superior esquerdo, sendo realizada a imobilização com o uso de tala flexível.



Segundo relato da própria vítima, a queda ocorreu de um pé de seriguela localizado na esquina da residência. Após o acidente, a criança conseguiu caminhar até sua casa, onde permaneceu aguardando o atendimento.



Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficou sob cuidados médicos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!