Criança morre após carro capotar e sair da pista na MS-450 em Camisão

Você repórter

Uma criança, que não teve a identificação revelada, morreu no domingo, dia 9, em um grave acidente na rodovia MS-450, no distrito de Camisão, em Aquidauana. Os demais ocupantes, ao menos três pessoas, foram socorridas com vida por populares.

A criança foi ser socorrida, mas teria morrido antes mesmo de chegar a uma unidade hospitalar.

Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para prestar atendimento às vítimas do acidente, mas ao chegar no local, não encontraram ninguém, apenas o veículo, um Fiat Brava, bastante danificado capotado nas margens da rodovia.

Eles teriam sido informado por outras pessoas que as vítimas foram resgatadas. O Pantaneiro soube que no carro estavam os pais da criança, além do condutor, que seria amigo da família.

A identificação das vítimas ainda não foi divulgada. A Perícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local para tentar apurar as circunstâncias do acidente.

O acidente aconteceu próximo a uma chácara conhecida como São Paulo, no sentido a Furna dos Baianos, em Aquidauana