Criança morre após parada respiratória no Nova Aquidauana

Divulgação/Arquivo

Uma criança de aproximadamente 1 ano de idade morreu na madrugada desta terça-feira (15) após ser socorrida em parada respiratória no bairro Nova Aquidauana.



Acionada via COPOM, uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar prestou apoio à ocorrência e conduziu a vítima à Unidade de Emergência, onde equipes médicas tentaram reanimação por cerca de uma hora, sem sucesso. Segundo relatos dos familiares, a criança foi encontrada sem respirar.



A causa da morte foi registrada como indeterminada, com indícios de asfixia extrínseca.

