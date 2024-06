Crianças aprendem sobre o combate ao trabalho infantil e violência contra os idosos

A equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Aquidauana está realizando um ciclo de palestras de conscientização para as crianças e e adolescentes dos projetos da Secretaria de Assistência Social (SAS).

As palestras trabalham dois temas muito importantes: o Combate ao Trabalho Infantil e Conscientização e combate à Violência Contra Pessoa Idosa. Esses temas fazem parte do mês de junho e são trabalhados nas campanhas educativas.

No Projeto Patrulha Mirim, a equipe do CREAS falou aos alunos, no dia 13, sobre trabalho infantil, oportunidade em que alertaram aos alunos sobre o abandono escolar, que os adolescentes que deixam de estudar para exercer atividade remunerada é uma atitude proibida por lei, porém ajudar aos pais e familiares nos serviços de casa, é importante para um aprendizado e convívio.

Já nesta segunda-feira (17), a palestra do CREAS aconteceu para os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), sobre a Violência Contra Pessoa Idosa, onde foi explicado sobre os diferentes tipos de violência: física, patrimonial, psicológica, negligência e abandono. Ao final a equipe deixou uma reflexão “Como estamos cuidando de nossos idosos?”, reforçando aos pequenos que todos irão chegar na fase da velhice.

A equipe alertou ainda para a importância da denúncia dos casos de violência contra pessoa idosa. Os canais para denuncia são: Disque 100; CREAS – (67) 9 9203-1641; Delegacias especializadas; - Ministério Público; e Plantão social – (67) 9 9288-3963;

Amanhã (19), é a vez do Bombeiros do Amanhã tomarem nota sobre o 12 de junho - Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, e, por fim os patrulheiros do Pelotão Esperança no próximo dia 25, também receberão a equipe do CREAS para as palestras de conscientização.





*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana