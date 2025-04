Crianças do Bombeiros do Amanhã comemoram a Páscoa

Na semana em que se comemora a páscoa, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social está entregando os ovos de chocolate para as crianças que fazem parte dos projetos sociais da prefeitura.

Nesta quarta-feira (16), pela manhã a diversão foi garantida com as crianças do Bombeiros do Amanhã que ganharam ovos de chocolate, na entrega realizada no quartel do 2º SGBM do 3º GBM de Aquidauana, com a presença do secretário de Assistência Social - Clériton Alvarenga, do comandante Capitão Carlos Antônio Saldanha da Costa, da coordenadora do projeto Gleise Lopes e do coordenador militar subtenente, Antônio Luis da Silva.

A entrega foi feita para as 40 crianças do projeto. O Bombeiros do Amanhã atende crianças de 8 a 12 anos, é subsidiado pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social e em parceria com o Corpo de Bombeiros.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana