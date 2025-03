CrianÃ§as do Bombeiros do AmanhÃ£ promovem blitz educativa no trÃ¢nsito

Na manhã desta quinta-feira, 27, a equipe do DEMUTRAN, com apoio do DETRAN de Aquidauana, juntamente com os representantes da Covel Honda, promoveu mais uma ação referente a campanha “Educar para Prevenir”. A Blitz Educativa contou a participação das crianças e equipe do Projeto Bombeiros do Amanhã.

A ação de conscientização aconteceu na Rua Sete de Setembro, esquina com Estevão Alves Corrêa, no Calçadão da Sete e teve por objetivo somar aos demais eventos alusivos à campanha “Educar para Prevenir”.

Na ocasião, as crianças do Bombeiros do Amanhã abordaram os motoristas e motociclistas, falando das regras do trânsito e entregando mensagens de conscientização.

Nos panfletos entregues pelos alunos do projeto, contém uma mensagem de alerta para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, desde o incentivo ao uso de cinto de segurança, ao afivelamento correto do capacete e, também, a travessia na faixa de pedestre.

O Prefeito Mauro do Atlântico também passou pela Blitz e parabenizou os bombeirinhos: "Nós estamos fazendo a nossa parte, com a Campanha Educar para Previnir. Contamos com a colaboração de todos", disse o prefeito Mauro.

A campanha é uma realização da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN), com apoio do Governo do Estado, Detran/MS, 7º Batalhão da Polícia Militar e Covel Moto Honda de Aquidauana.

Acompanharam a blitz educativa o diretor municipal de Trânsito - Flávio Gomes Filho, o gerente da Covel Moto Honda – Wilson Maciel, agentes do DETRAN de Aquidauana e equipe do Departamento de Trânsito (DEMUTRAN).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana