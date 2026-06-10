Crianças do Pelotão Esperança de Aquidauana integram ação ambiental

Palestra ministrada por sargento da Polícia Militar Ambiental abordou preservação da natureza, proteção da fauna e cuidados com serpentes
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, as crianças do Projeto Social Pelotão Esperança participaram de uma ação educativa, na terça-feira (9). O projeto é sediado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.
A atividade contou com uma palestra ministrada pelo 1º sargento Eron Marques Barbosa, da Polícia Militar Ambiental, que abordou temas como educação ambiental, preservação da natureza, proteção da fauna e cuidados com serpentes, incluindo orientações sobre ofidismo.
As crianças também conheceram animais taxidermizados, ampliando seus conhecimentos sobre a biodiversidade e a importância da preservação das espécies. A organização destacou que educar as novas gerações sobre o respeito ao meio ambiente é investir em um futuro mais sustentável para todos.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Final feliz
Recordações
Presença reforçou o clima familiar e a proposta de integração entre gerações durante o tradicional evento realizado na Avenida Pantaneta
Jornada de trabalho
Proposta já aprovada pela Câmara dos Deputados prevê redução da jornada semanal para 40 horas e dois dias de descanso, sem redução salarial
GALERIA DE FOTO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS