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Dia do Meio Ambiente

Crianças do Pelotão Esperança de Aquidauana integram ação ambiental

Palestra ministrada por sargento da Polícia Militar Ambiental abordou preservação da natureza, proteção da fauna e cuidados com serpentes

Da redação

Publicado em 10/06/2026 às 07:28

Atualizado em 10/06/2026 às 07:29

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Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, as crianças do Projeto Social Pelotão Esperança participaram de uma ação educativa, na terça-feira (9). O projeto é sediado no 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão.

A atividade contou com uma palestra ministrada pelo 1º sargento Eron Marques Barbosa, da Polícia Militar Ambiental, que abordou temas como educação ambiental, preservação da natureza, proteção da fauna e cuidados com serpentes, incluindo orientações sobre ofidismo.

As crianças também conheceram animais taxidermizados, ampliando seus conhecimentos sobre a biodiversidade e a importância da preservação das espécies. A organização destacou que educar as novas gerações sobre o respeito ao meio ambiente é investir em um futuro mais sustentável para todos.

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