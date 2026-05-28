Crianças do Pelotão Esperança recebem palestra sobre prevenção ao abuso sexual

Ação realizada pelo CREAS no 9º Batalhão de Engenharia de Combate orientou adolescentes sobre proteção, identificação de sinais de violência e a importância da denúncia
Divulgação/Prefeitura de Aquidauana
O Projeto Social Pelotão Esperança, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, promoveu na quarta-feira (27) uma palestra educativa para crianças e adolescentes em alusão à campanha Maio Laranja. A ação foi realizada pela equipe do CREAS e teve como objetivo orientar, conscientizar e prevenir casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Durante o encontro, foram abordados temas importantes sobre proteção, identificação de sinais de violência e a importância da denúncia. A iniciativa reforça que proteger é um dever de todos e um direito fundamental de cada criança e adolescente.
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