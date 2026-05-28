Crianças do Pelotão Esperança recebem palestra sobre prevenção ao abuso sexual

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

O Projeto Social Pelotão Esperança, no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, promoveu na quarta-feira (27) uma palestra educativa para crianças e adolescentes em alusão à campanha Maio Laranja. A ação foi realizada pela equipe do CREAS e teve como objetivo orientar, conscientizar e prevenir casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, foram abordados temas importantes sobre proteção, identificação de sinais de violência e a importância da denúncia. A iniciativa reforça que proteger é um dever de todos e um direito fundamental de cada criança e adolescente.

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