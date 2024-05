Crianças dos CMEIS e Reme brindam o dia das mães

Às vésperas de uma das datas mais festejadas, todos os CMEIS e Escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) de Aquidauana montaram programações e homenagens para comemorar o Dia das Mães, celebrado oficialmente no próximo, domingo, 12.

As atividades fazem parte do calendário escolar e as unidades de ensino aproveitaram para reunir as mães, promover interação e, claro, elas saem de lá emocionadas e com o coração transbordando de alegria.

Em vários CMEIs e escolas as programações também acontecem com sorteios de brindes, cafés da manhã e chás da tarde, jantares, cenários para fotos, entrega de desenhos e lembrancinhas dos filhos e tantas outras formas de homenagear as mamães dos alunos da REME.