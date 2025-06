Crianças mobilizam Aquidauana para doação de sangue

Gabriela Bernardes

Em apoio ao Junho Vermelho e ao Dia Mundial do Doador de Sangue, os alunos do Projeto Pelotão Esperança, em parceria com o Hemosul de Aquidauana, realizaram uma mobilização no centro da cidade para incentivar a população a doar sangue.

A ação aconteceu no Calçadão da Sete e na Rua Teodoro Rondon, com distribuição de panfletos informativos e conversas com pedestres, motoristas e comerciantes sobre a importância da doação regular. Segundo a coordenadora do projeto, Elaine Rati, envolver crianças em campanhas como essa ajuda a formar uma geração mais solidária: