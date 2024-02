Crianças participam de projeto de férias em Aquidauana

Divulgação

Crianças do Nova Aquidauana e Limão Verde participaram do projeto “Tô de Férias, Bora Brinca!” promovido pela prefeitura de Aquidauana, na última terça-feira (06).



Conforme divulgado pela prefeitura, as crianças foram recebidas pela equipe da SAS e monitores, no Centro da Juventude, para uma tarde inteira de brincadeiras, atividades lúdicas e esportivas.



Ontem (07), as atividades do projeto aconteceram na aldeia Limão Verde, na parte da manhã.



O projeto segue durante todo este mês, confira a programação:

- 08/02 - Aldeia Buritizinho - 8h às 11h

- 09/02 - Aldeia Córrego Seco - 8h às 11h

- 15/02 - Distrito de Taunay - 8h às 11h

- 16/02 - Aldeia Imbirussu - 8h às 11h

- 19/02 - Aldeia Água Branca - 8h às 11h

- 20/02 - Aldeia Morrinho - 8h às 11h

- 21/02 - Aldeia Lagoinha - 8h às 11h

- 22/02 - Aldeia Bananal - 8h às 11h

- 23/02 - Aldeia Ipegue - 8h às 11h

- 26/02 - Aldeia Colonia Nova - 8h às 11h