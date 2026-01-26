Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de sábado (24), uma ocorrência de ataque de animal aquático, do tipo arraia, registrada na zona rural de Aquidauana. O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB).



A equipe foi mobilizada para localizar um veículo onde estavam duas vítimas, ambas crianças, que haviam sido feridas pelo animal. Durante o deslocamento, o veículo foi localizado e abordado pelos bombeiros.



As vítimas, uma criança de 9 anos e um adolescente de 15 anos, estavam conscientes e orientadas, apresentando ferimentos perfurantes na região do calcâneo direito, na face lateral do pé. As crianças estavam acompanhadas pela responsável legal no momento do atendimento.



Após a avaliação inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

