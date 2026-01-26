Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Ocorrência foi registrada no sábado (24)
Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de sábado (24), uma ocorrência de ataque de animal aquático, do tipo arraia, registrada na zona rural de Aquidauana. O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB).
A equipe foi mobilizada para localizar um veículo onde estavam duas vítimas, ambas crianças, que haviam sido feridas pelo animal. Durante o deslocamento, o veículo foi localizado e abordado pelos bombeiros.
As vítimas, uma criança de 9 anos e um adolescente de 15 anos, estavam conscientes e orientadas, apresentando ferimentos perfurantes na região do calcâneo direito, na face lateral do pé. As crianças estavam acompanhadas pela responsável legal no momento do atendimento.
Após a avaliação inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Desenvolvimento
Transporte e instalação das grandes vigas chamaram a atenção da população e reforçam expectativa pela Rota Bioceânica
Turismo
Nova rota aérea para MG amplia a integração de MS com grandes centros e fortalece logística local e passa a operar já em abril de 2026
Lote suspenso
Medida foi publicada no DOU nesta quinta-feira (22)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS