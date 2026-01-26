Acessibilidade

26 de Janeiro de 2026 • 12:40

Buscar

Últimas notícias
X
Bombeiros

Crianças sofrem ataque de arraia na zona rural de Aquidauana

Ocorrência foi registrada no sábado (24)

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 10:20

Atualizado em 26/01/2026 às 10:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura do Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na tarde de sábado (24), uma ocorrência de ataque de animal aquático, do tipo arraia, registrada na zona rural de Aquidauana. O atendimento foi realizado por uma guarnição do 2º Subgrupamento do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (2º SGBM/3º GBM), após acionamento do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB).

A equipe foi mobilizada para localizar um veículo onde estavam duas vítimas, ambas crianças, que haviam sido feridas pelo animal. Durante o deslocamento, o veículo foi localizado e abordado pelos bombeiros.

As vítimas, uma criança de 9 anos e um adolescente de 15 anos, estavam conscientes e orientadas, apresentando ferimentos perfurantes na região do calcâneo direito, na face lateral do pé. As crianças estavam acompanhadas pela responsável legal no momento do atendimento.

Após a avaliação inicial, as vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Aquidauana, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Violência doméstica mobiliza Bombeiros em Aquidauana

• Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta segunda-feira

• Semana começa com chuva e trovoadas em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Futebol

CRA estreia com empate diante do Costa Rica no Campeonato do MS

Amor ao Próximo

Ação Solidária da Igreja Adventista leva acolhimento no Cidade Nova

Desenvolvimento

Obras da ponte sobre o rio Aquidauana chegam à fase final

Transporte e instalação das grandes vigas chamaram a atenção da população e reforçam expectativa pela Rota Bioceânica

Tempo

Calor predomina em Aquidauana neste domingo

Publicidade

Ginásio

Aquidauana sedia seletiva estadual de Handebol dos Jogos Escolares Brasileiros

ÚLTIMAS

Turismo

Azul lança voo direto do MS para Minas Gerais

Nova rota aérea para MG amplia a integração de MS com grandes centros e fortalece logística local e passa a operar já em abril de 2026

Lote suspenso

Anvisa manda recolher sal, doce de leite e azeite; confira as marcas

Medida foi publicada no DOU nesta quinta-feira (22)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo