Crianças visitam idosos em ação do Junho Prata

Juliano Dervalho

A ação teve como objetivo fortalecer os vínculos entre gerações e estimular, desde cedo, valores como respeito, empatia e atenção com os mais velhos. Durante a visita, os pequenos participaram de dinâmicas, rodas de conversa e foram embalados pela música do jovem sanfoneiro Mário Antony, que animou o ambiente junto aos idosos.

Em alusão ao Junho Prata, mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa, crianças do projeto social Pelotão Esperança visitaram na última segunda-feira (23) o Centro de Convivência do Idoso (CCI) de Aquidauana.

O momento de integração foi organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável por manter ambos os projetos – Pelotão Esperança e CCI. A pasta atua diretamente na promoção da cidadania e no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

“Esses encontros são fundamentais para ensinar às crianças o valor da escuta, da história e da convivência com quem tem muito a compartilhar”, ressaltou Elaine Rati, coordenadora do Pelotão Esperança.

O Junho Prata é uma campanha de mobilização nacional que reforça a importância do respeito e do cuidado com a pessoa idosa, combatendo todo tipo de violência, negligência e discriminação.

A Prefeitura de Aquidauana segue promovendo iniciativas que valorizam todas as faixas etárias e fortalecem a convivência social.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!