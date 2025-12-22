Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

A equipe enfrentou o Terenos Esporte Clube e o time dos Falcões
O Cristo Rei FC participou, na tarde de domingo (21), de uma rodada de jogos realizada no município de Terenos. A equipe enfrentou o Terenos Esporte Clube e o time dos Falcões.
Nos confrontos, o Cristo Rei FC não obteve os resultados pretendidos. Após as partidas, a equipe manteve a programação de treinamentos, com foco na preparação para as próximas rodadas.
A comissão técnica iniciou a análise dos jogos, promovendo ajustes e correções durante os treinos, com o objetivo de aprimorar o desempenho coletivo e individual dos atletas.
O elenco segue com a agenda de atividades mantida, dando continuidade ao trabalho planejado para a sequência da temporada.
