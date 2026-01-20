Acessibilidade

20 de Janeiro de 2026 • 18:09

Futebol regional

Cristo Rei FC participa de apresentação do Clube de Regatas Aquidauana para 2026

A presença do Cristo Rei FC no evento reafirma um compromisso coletivo com o desenvolvimento do futebol regional

Da redação

Publicado em 20/01/2026 às 17:13

O presidente do CRA, Roberto Girotto / Divulgação

O futebol regional fortaleceu seus laços durante a apresentação oficial do elenco 2026 do Clube de Regatas Aquidauana, evento que contou com a presença de dirigentes, atletas, parceiros e representantes de projetos esportivos locais. Destaque para a participação do Cristo Rei Futebol Clube, que marcou presença e foi reconhecido pelo seu trabalho social e de desenvolvimento do esporte.

O técnico do Cristo Rei FC, Mateus Ferreira, representou o clube no evento, atendendo a um convite da diretoria do Regatas. A presença foi vista como um gesto simbólico de integração e reconhecimento mútuo, valorizando o trabalho que o Cristo Rei FC realiza junto a comunidades carentes, focando na inclusão social, disciplina e formação de jovens atletas.

Durante a cerimônia, foram destacadas iniciativas que transcendem o aspecto competitivo do esporte. O Cristo Rei FC tem se consolidado como um projeto que alia esporte e cidadania, sendo uma referência no futebol de base da região, com ações voltadas para a transformação social de seus participantes.

Para o técnico Mateus Ferreira, a participação no evento reforça a importância da união entre as instituições esportivas locais. "Essa integração é fundamental para valorizar nossos projetos e criar novas oportunidades de crescimento para os atletas e para os clubes envolvidos", afirmou.

A apresentação do elenco do Clube de Regatas Aquidauana marcou o início oficial da temporada 2026. A presença do Cristo Rei FC no evento reafirma um compromisso coletivo com o desenvolvimento do futebol regional e com o poder transformador do esporte na vida das pessoas.

