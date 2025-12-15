Cristo Rei FC realiza confraternização esportiva em Aquidauana

A programação incluiu jogos amistosos e atividades de integração entre os participantes
Divulgação
O Cristo Rei FC realizou, no sábado (13), uma confraternização esportiva em Aquidauana, reunindo atletas, comissão técnica, familiares e apoiadores. A programação incluiu jogos amistosos e atividades de integração entre os participantes.
A iniciativa contou com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio do prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido), da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, representada pelo secretário Luiz Abdalla, da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob responsabilidade de Mary Beltrão, e da Secretaria Municipal de Obras, comandada por Francisco Alves de Oliveira Neto.
O Legislativo Municipal também apoiou as ações do projeto, com participação dos vereadores Manoel Luis da Silva e Bruno Areco, sendo que este último atua ainda como patrocinador do Cristo Rei FC.
Durante a confraternização, os atletas participaram de partidas amistosas e receberam premiações, entre elas o reconhecimento de “Craque do Jogo”. O evento teve apoio de comerciantes, empresários e patrocinadores locais, incluindo DG Carnes, Gomes Materiais de Construção e Bruno Areco, além de outros parceiros.
A organização do evento foi conduzida pela comissão técnica do Cristo Rei FC, formada por Higor, Jhony, Bila, Mateus, Lidernei e Sebastião, responsáveis pelas atividades esportivas e sociais do projeto junto às crianças e adolescentes participantes.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Prejuízos
Prefeitura de Aquidauana se mobiliza para atendimento após temporal
Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos
Aquidauana
Moradores relataram que o leito do córrego vinha permanecendo seco há semanas
Desenvolvimento
Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou durante evento em Aquidauana a instalação de torre no distrito
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS