Cristo Rei FC realiza confraternização esportiva em Aquidauana

Divulgação

O Cristo Rei FC realizou, no sábado (13), uma confraternização esportiva em Aquidauana, reunindo atletas, comissão técnica, familiares e apoiadores. A programação incluiu jogos amistosos e atividades de integração entre os participantes.



A iniciativa contou com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio do prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido), da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, representada pelo secretário Luiz Abdalla, da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob responsabilidade de Mary Beltrão, e da Secretaria Municipal de Obras, comandada por Francisco Alves de Oliveira Neto.



O Legislativo Municipal também apoiou as ações do projeto, com participação dos vereadores Manoel Luis da Silva e Bruno Areco, sendo que este último atua ainda como patrocinador do Cristo Rei FC.



Durante a confraternização, os atletas participaram de partidas amistosas e receberam premiações, entre elas o reconhecimento de “Craque do Jogo”. O evento teve apoio de comerciantes, empresários e patrocinadores locais, incluindo DG Carnes, Gomes Materiais de Construção e Bruno Areco, além de outros parceiros.



A organização do evento foi conduzida pela comissão técnica do Cristo Rei FC, formada por Higor, Jhony, Bila, Mateus, Lidernei e Sebastião, responsáveis pelas atividades esportivas e sociais do projeto junto às crianças e adolescentes participantes.

Confira mais fotos:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!