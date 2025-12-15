Acessibilidade

15 de Dezembro de 2025 • 12:28

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Cristo Rei FC realiza confraternização esportiva em Aquidauana

A programação incluiu jogos amistosos e atividades de integração entre os participantes

Da redação

Publicado em 15/12/2025 às 09:24

Atualizado em 15/12/2025 às 10:44

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O Cristo Rei FC realizou, no sábado (13), uma confraternização esportiva em Aquidauana, reunindo atletas, comissão técnica, familiares e apoiadores. A programação incluiu jogos amistosos e atividades de integração entre os participantes.

A iniciativa contou com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Anastácio, por meio do prefeito Manoel Aparecido da Silva (Cido), da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, representada pelo secretário Luiz Abdalla, da Secretaria Municipal de Assistência Social, sob responsabilidade de Mary Beltrão, e da Secretaria Municipal de Obras, comandada por Francisco Alves de Oliveira Neto.

O Legislativo Municipal também apoiou as ações do projeto, com participação dos vereadores Manoel Luis da Silva e Bruno Areco, sendo que este último atua ainda como patrocinador do Cristo Rei FC.

Durante a confraternização, os atletas participaram de partidas amistosas e receberam premiações, entre elas o reconhecimento de “Craque do Jogo”. O evento teve apoio de comerciantes, empresários e patrocinadores locais, incluindo DG Carnes, Gomes Materiais de Construção e Bruno Areco, além de outros parceiros.

A organização do evento foi conduzida pela comissão técnica do Cristo Rei FC, formada por Higor, Jhony, Bila, Mateus, Lidernei e Sebastião, responsáveis pelas atividades esportivas e sociais do projeto junto às crianças e adolescentes participantes.

Confira mais fotos:

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Atleta de Aquidauana conquista título no vôlei de praia nacional

• Aquidauana e Anastácio têm 47 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

• Semana começa com previsão de 39ºC e chuva em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Videos

Rio Aquidauana registra elevação após forte temporal

Videos

Loja de acessórios e semi-joias fica destruída em Aquidauana

Prejuízos

Fio rompido provoca pane em semáforo em Aquidauana

Prefeitura de Aquidauana se mobiliza para atendimento após temporal

Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

Videos

Prefeitura de Aquidauana se mobiliza para atendimento após temporal

Publicidade

Anastácio

Projeto "Acolher e Transformar" acontece hoje e reforça cuidado com crianças e famílias

ÚLTIMAS

Aquidauana

Chuva forte faz córrego da Vila Trindade voltar a correr em Aquidauana

Moradores relataram que o leito do córrego vinha permanecendo seco há semanas

Desenvolvimento

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou durante evento em Aquidauana a instalação de torre no distrito

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo