02 de Dezembro de 2025 • 13:17

Cruz Vermelha faz campanha contra câncer de pele em Aquidauana e Anastácio

Os valores arrecadados serão destinados à compra de equipamentos de primeiros socorros, que servirão de suporte para os cursos e capacitações oferecidos pela entidade na região

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 09:24

Divulgação/ Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha Brasileira – MS está promovendo, ao longo de dezembro, uma Campanha de Prevenção ao Câncer de Pele com ações educativas em diversos municípios do estado, incluindo Aquidauana e Anastácio, onde o foco é reforçar os cuidados com a saúde e ampliar o acesso a informações sobre proteção solar.

Durante as atividades, os participantes podem realizar uma doação simbólica à instituição e, em troca, receber protetores solares FPS 30 ou 50, além de enxaguantes bucais de 500 ml, itens remanescentes da campanha realizada em novembro, voltada à saúde bucal. A iniciativa busca aproximar a população dos cuidados preventivos ao mesmo tempo em que fortalece o trabalho social desenvolvido pelo Núcleo Aquidauana.

Os valores arrecadados serão destinados à compra de equipamentos de primeiros socorros, que servirão de suporte para os cursos e capacitações oferecidos pela entidade na região. A coordenação destaca que as ações têm foco educativo e preventivo, especialmente importantes diante da forte incidência solar característica do verão sul-mato-grossense.

A campanha também conta com um ponto especial: no dia 13 de dezembro, a equipe da Cruz Vermelha estará em frente ao Banco do Brasil de Aquidauana, onde ocorrerá o lançamento oficial da mobilização em Mato Grosso do Sul.

Moradores interessados em contribuir ou retirar os produtos podem entrar em contato pelo WhatsApp da professora Mari, no número (67) 99827-3270. Mais detalhes estão disponíveis no link oficial da campanha: https://comunicacao9038.wixsite.com/campanha-dezembro-la

