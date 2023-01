Cruzeiro Água Branca é campeão da 10ª Taça Terena de Futebol em Aquidauana

Cruzeiro Água Branca / Ronald Regis

O Cruzeiro da Aldeia Água Branca se tornou campeão da 10ª Taça terena de futebol da Aldeia Bananal em Aquidauana, ao vencer o T.I da Aldeia Lagoinha por 6 a 1.

A grande decisão foi ontem (08) no Estádio Eleutério Demécio.

A torcida do Cruzeiro empurrou o time. O Aldeia Água Branca se impôs durante os 90 minutos, balançando as redes com Buiú, Neguinho, Mailon, Joel e Pec

Já o gol do T.I foi do atacante Everton.

Pec do Cruzeiro foi artilheiro da competição.

A arbitragem foi do Evaldo (Zico), auxiliados por Esdras (Mineiro) e Leodenilson. O jogo foi transmitido pela FM Cacique, com narração Ronaldo Regis e Ronald Regis.

A 10ª Taça Terena de Futebol é realizada pela Comunidade Indígena da Aldeia Bananal.