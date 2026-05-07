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EMPREENDIMENTO

CT das Campeãs inaugura em Aquidauana com espaço exclusivo para mulheres

Com ambiente refrigerado e espaço kids, nova academia é um presente para o público feminino e em especial às mães de Aquidauana e Anastácio

Redação

Publicado em 07/05/2026 às 14:09

Atualizado em 07/05/2026 às 14:11

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Aquidauana ganha um novo espaço voltado especialmente ao cuidado, bem-estar e autoestima das mulheres. Próximo ao Dia das Mães, o CT das Campeãs chega à cidade como uma proposta inovadora e acolhedora para mulheres que desejam cuidar da saúde sem deixar de lado a rotina da casa, do trabalho e da família.

Idealizado pelo casal Adriléia e João Júnior, ao lado do pequeno Theo, o projeto traz para Aquidauana a experiência do já conhecido “CT dos Campeões”, da cidade de Miranda, agora em um formato exclusivo e totalmente voltado ao público feminino.

Há sete anos atuando na área, o casal explica que o CT das Campeãs nasceu da necessidade de criar um ambiente onde as mulheres se sentissem realmente acolhidas e à vontade para treinar.

Segundo Adriléia, a proposta vai muito além da prática de exercícios físicos. “O CT das Campeãs nasceu para que toda mulher se sinta confortável, segura e acolhida durante os treinos. Queremos que cada aluna tenha acompanhamento, motivação e um espaço pensado especialmente para elas. O nome ‘Campeãs’ representa justamente isso: vencer a rotina, o cansaço e escolher se priorizar todos os dias”, destacou.

O espaço oferece estrutura moderna, ambiente climatizado e diferenciais pensados especialmente para facilitar a rotina feminina. Entre eles está o Espaço Kids, permitindo que mães possam treinar com tranquilidade enquanto os filhos permanecem em um ambiente seguro.

Outro destaque é o horário flexível, com funcionamento a partir das 5h da manhã, facilitando o acesso para mulheres que conciliam trabalho, casa e família.

Além disso, o atendimento será direcionado às necessidades e objetivos femininos, proporcionando acompanhamento próximo e incentivo constante para as alunas.

Mais do que uma academia, o CT das Campeãs surge em Aquidauana com a proposta de fortalecer a autoestima, promover qualidade de vida e incentivar mulheres a descobrirem sua própria força diariamente.

O novo espaço está localizado na rua Antônio João, esquina com a rua 15 de Agosto (em frente à pré-escola do Falcão), no Bairro Alto, em Aquidauana.

Horário de atendimento será de segunda à sexta das 05:00 às 09:00 e das 14:00 às 20:00 e aos sábados, das 08:00 às 11:00.

Promoção de inauguração no plano anual - 12 x R$ 139,00 para matrículas realizadas nesta quinta-feira (07)

Siga-nos nas redes sociais: @ct_dascampeas.

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