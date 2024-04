Cuidando da Saúde em Tempos de Baixa Umidade e Qualidade do Ar

Umidade relativa do ar deve ser baixa em todo o estado / Chico Ribeiro

Desde a semana passada, Aquidauana enfrenta uma nova onda de calor. Os termômetros chegaram a bater a máxima de 39ºC no município. A previsão deve se repetir essa semana, informou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



A previsão coloca em alerta não só a cidade, mas todo o Estado. Com isso, os cuidados devem ser redobrados! Um deles, inclusive, é em relação a umidade relativa do ar.



O Jornal O Pataneiro listou aqui alguns cuidados que a população aquidauanense deve ter durante esses dias mais quentes. Confira:



1. Mantenha-se Hidratado: Beber bastante água é essencial para manter o corpo hidratado, especialmente durante períodos de baixa umidade. Evite bebidas que desidratam, como álcool e cafeína, e opte por água e sucos naturais.



2. Use um Umidificador de Ar: Em ambientes internos, o uso de um umidificador de ar pode ajudar a aumentar a umidade relativa do ar, aliviando sintomas como ressecamento da pele, olhos irritados e desconforto respiratório.



3. Evite Exposição ao Ar Livre em Horas de Pico: Durante os períodos mais quentes e secos do dia, como o final da manhã e o início da tarde, evite passar muito tempo ao ar livre, especialmente em áreas urbanas onde a qualidade do ar pode ser comprometida pela poluição.



4. Use Máscara Facial em Casos de Poluição do Ar: Se você vive em uma área com alta poluição do ar, considere o uso de uma máscara facial N95 ou equivalente ao sair de casa, principalmente em locais movimentados ou próximos a estradas.



5. Evite Atividades Físicas Intensas ao Ar Livre: Durante períodos de baixa umidade e qualidade do ar, é aconselhável evitar exercícios físicos intensos ao ar livre, pois isso pode aumentar o risco de problemas respiratórios e cardiovasculares.



6. Mantenha a Casa Limpa e Ventilada: Certifique-se de manter sua casa limpa e bem ventilada para reduzir a concentração de poeira, ácaros e outros alérgenos que podem piorar os sintomas respiratórios.



7. Consulte um Médico em Caso de Problemas de Saúde: Se você ou sua família experimentarem sintomas como falta de ar, tosse persistente, irritação nos olhos ou problemas de pele durante períodos de baixa umidade e qualidade do ar, não hesite em consultar um médico para avaliação e tratamento adequado.



Em suma, é importante estar ciente dos efeitos da baixa umidade e qualidade do ar na saúde e tomar medidas proativas para proteger a si mesmo e aos outros, especialmente aqueles mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com condições médicas pré-existentes.