Curso aborda pragas e cultivo da mandioca em Aquidauana

Divulgação

A cidade de Aquidauana recebeu na quinta-feira (08) um curso voltado à cultura da mandioca, com foco no manejo integrado de pragas, sistemas de produção e novas cultivares. O evento foi realizado na Câmara Municipal e reuniu produtores rurais de Aquidauana e Anastácio, estudantes, professores, assentados, além de representantes de comunidades indígenas e quilombolas da região.



A iniciativa teve o apoio logístico da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, que também mobilizou os participantes da zona rural, aldeias e assentamentos para a capacitação.



Durante a abertura do evento, o secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes, destacou a relevância da capacitação técnica para os agricultores familiares da região. “Estas iniciativas são importantes para os produtores da nossa região, trazem informações, novas tecnologias e qualificam nossos produtores. No que for de competência do Executivo seremos parceiros para que tenhamos um aumento da produção da mandioca”, afirmou.



O curso contou com a presença de especialistas e lideranças rurais, entre eles, Auro Akio Otsubo, chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste; Simone Rodrigues Pereira Corrêa, coordenadora técnica municipal da Agraer em Aquidauana; Eduardo Aguiar, pesquisador da Agraer e representante da presidência da instituição; Tainara Ferreira da Silva Terena, representante da Coopaer; o cacique Levison Vicente, da aldeia Lagoinha; o vereador Fred Frank, de Aquidauana; e produtores de assentamentos como Indaiás (Aquidauana), Monjolinho (Anastácio) e Boa Esperança (Nioaque).



A capacitação integra um conjunto de ações voltadas à valorização da agricultura familiar e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais. Ao promover o acesso a novas tecnologias e práticas sustentáveis, o evento contribui para o desenvolvimento da produção de mandioca na região do Pantanal sul-mato-grossense.

