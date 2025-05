Curso "Boas Práticas para Serviço de Alimentação" será realizado em Aquidauana

Divulgação

Entre os dias 2 e 5 de junho de 2025, a cidade de Aquidauana receberá o curso "Boas Práticas para Serviço de Alimentação", voltado a profissionais e empreendedores da área gastronômica que buscam aprimorar seus conhecimentos e garantir mais qualidade e segurança no atendimento ao público.

As aulas acontecerão das 18h às 22h, na Escola Municipal Erso Gomes, totalizando 16 horas de carga horária. As vagas são limitadas, por isso, os interessados devem se inscrever quanto antes.

O conteúdo abordará práticas essenciais de higiene, manipulação de alimentos, controle de qualidade e normas da vigilância sanitária, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços alimentares na cidade e região.

O curso é uma realização do Ministério do Turismo, em parceria com o Governo Federal e apoio da BASI, dentro do projeto de fortalecimento da economia local e do setor turístico, contribuindo com a reconstrução do Brasil a partir da qualificação profissional.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!