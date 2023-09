Curso de Agronomia da UEMS Aquidauana promove a XX Semana Agronômica

Chico Ribeiro

O Curso de Agronomia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Aquidauana está se preparando para realizar a vigésima edição da Semana Agronômica, um evento idealizado pelos acadêmicos sob a supervisão da Professora Luiza Cristiane Fialho Zazycki e com a colaboração do Professor Rúbia Ottoni. A edição deste ano ocorre de 23 a 27 de outubro, no Auditório da Unidade Universitária de Aquidauana.

A XX Semana Agronômica é um evento aberto ao público em geral, direcionado a produtores rurais, profissionais, estudantes e entusiastas da área agronômica. Este ano, o tema central do evento é "Tudo é Agro", enfatizando a importância do agronegócio na sociedade. O programa contará com a participação de especialistas que compartilharão suas experiências em temas atuais e técnicos, oferecendo insights valiosos para o setor.

Além das palestras, a Semana Agronômica também oferecerá minicursos que abordarão práticas sustentáveis e as tecnologias em uso e previstas para o futuro. Os organizadores do evento indicam que este ano é particularmente especial para o setor do agronegócio, pois será reconhecido que as riquezas que sustentam o país provêm do trabalho árduo dos agricultores e seus técnicos, homens e mulheres do campo.

O evento foi estruturado em seis eixos, que representam os seis "A's" característicos do símbolo do curso de Agronomia da UEMS Aquidauana:

A força do agronegócio em MS e futuras perspectivas;

Agricultura familiar e originária;

Produção;

Processamento e transformação de produtos do agronegócio;

Prestação de serviços para o agronegócio;

Insumos.

"Acreditamos que para continuar produzindo com excelência, nossos profissionais precisam estar atualizados com as mais recentes inovações tecnológicas e melhorar suas habilidades de comunicação. Além disso, é essencial que o trabalho do agrônomo seja focado na conservação do ambiente produtivo e na busca por maneiras de torná-lo cada vez melhor", diz comunicado do curso sobre o evento.

As inscrições para a XX Semana Agronômica podem ser feitas através do seguinte link: https://www.even3.com.br/xx-semana-agronomica-uems-aquidauana-381980/.

Para aqueles que desejam participar, mas não têm onde se hospedar em Aquidauana, será oferecido alojamento durante o evento. No entanto, as vagas são limitadas, então é aconselhável fazer a inscrição o mais rápido possível.

Para obter mais informações sobre o evento, vá até a página oficial no Instagram: @semanaagrouems.

Além das atividades programadas, no dia 28 de outubro, haverá uma confraternização em comemoração ao Dia do Agrônomo e ao encerramento do curso, com um churrasco no clube ARPA a partir das 11h. Os convites já estão à venda com a equipe da XX Semana Agronômica.