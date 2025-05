Curso de confeitaria capacita mães e moradores de Aquidauana

Gabriela Bernardes

Entre os dias 26 e 28 de maio, o CMEI Marisa Nogueira Rosa Scaff promoveu, em parceria com o Lions Clube de Aquidauana e o SENAR-MS, por meio do Sindicato Rural de Aquidauana, o curso “Confeitaria: Bolos e Biscoitos”. A capacitação foi realizada na sede do Lions Clube e teve como público-alvo as mães das crianças atendidas pelo CMEI e membros da comunidade local.

Ministrado pela professora Edna Oliveira, o curso teve como objetivo principal oferecer uma alternativa prática de geração de renda, por meio do ensino de técnicas básicas e avançadas da confeitaria.