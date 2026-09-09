Curso de corte e costura tem inscrições nesta quarta em Aquidauana

Inscrições podem ser realizadas no Geração de Renda / Divulgação

Moradores de Aquidauana que buscam uma oportunidade de capacitação e geração de renda podem se inscrever no Curso de Corte e Costura – Básico. As inscrições serão realizadas nesta quarta-feira (09), das 07h às 12h30, no Geração de Renda, em frente ao Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança).

O curso é gratuito e terá aulas entre os dias 14 e 17 de setembro, nos períodos da manhã e da tarde. As atividades serão realizadas das 07h às 11h e das 13h às 17h.

As vagas são limitadas, e os interessados devem comparecer ao local de inscrição dentro do horário estabelecido.

A capacitação é promovida pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).

Mais informações estão disponíveis através do telefone (67) 99154-8648.