Curso de corte e costura tem inscrições nesta quarta em Aquidauana

Vagas são limitadas; aulas acontecem de 14 a 17 de setembro, no Geração de Renda
Inscrições podem ser realizadas no Geração de Renda / Divulgação
Moradores de Aquidauana que buscam uma oportunidade de capacitação e geração de renda podem se inscrever no Curso de Corte e Costura – Básico. As inscrições serão realizadas nesta quarta-feira (09), das 07h às 12h30, no Geração de Renda, em frente ao Caic (Centro de Atendimento Integral à Criança).
O curso é gratuito e terá aulas entre os dias 14 e 17 de setembro, nos períodos da manhã e da tarde. As atividades serão realizadas das 07h às 11h e das 13h às 17h.
As vagas são limitadas, e os interessados devem comparecer ao local de inscrição dentro do horário estabelecido.
A capacitação é promovida pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).
Mais informações estão disponíveis através do telefone (67) 99154-8648.
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