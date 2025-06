Curso de drones capacita moradores de Aquidauana para uso da tecnologia no campo

AGECOM

O curso foi ministrado pela instrutora Pamella Cristina Brites Ribeiro e realizado em parceria com o Senar-MS e o Sindicato Rural de Aquidauana, sob a coordenação do Núcleo de Geração de Emprego e Renda.

A formação abordou tanto conteúdos teóricos quanto práticos, incluindo legislação, segurança operacional, mapeamento aéreo, monitoramento de lavouras e aplicação de insumos com o uso de drones. A proposta é capacitar moradores para atuarem com segurança e eficiência na agricultura de precisão, segmento em crescimento que alia inovação tecnológica e sustentabilidade no campo.

A prefeitura segue com o compromisso de ofertar cursos gratuitos ao longo do ano, promovendo qualificação e ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho.

Interessados em futuras capacitações podem procurar o Núcleo de Geração de Emprego e Renda, na Rua Francisco Pereira Alves, s/n, das 7h às 13h, ou entrar em contato pelo telefone (67) 3240-1462.

