Curso de formação de soldados tem 50 alunos em Aquidauana

Soldados durante curso de formação / Ronald Régis, O Pantaneiro

Aquidauana conta com 50 alunos, sendo 28 homens e 22 mulheres, no Curso de Formação de Soldados (CFSD), realizado no 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

O curso oferece uma formação abrangente, com disciplinas que incluem legislação (direito constitucional, penal e administrativo), técnicas policiais como abordagem e patrulhamento, armamento e tiro, defesa pessoal, educação física, primeiros socorros, táticas operacionais, além de ética e cidadania. Também são ministradas aulas de psicologia aplicada, e os alunos passam por estágios práticos para se preparar para o trabalho em campo.

O curso faz parte da estrutura de formação da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, com vários polos de formação no estado, como os de Dourados e Três Lagoas. Aquidauana integra o polo CPA3. A duração prevista do curso é de 10 meses, com a formatura dos futuros policiais militares estimada para julho de 2025.

Alunas do curso de Formação de Soldados da PM MS - Divulgação

De acordo com o Tenente-Coronel Carlos Magno, comandante do 7º BPM, a Polícia Militar convocou 469 novos alunos para iniciar o curso neste semestre, sendo 50 deles alocados em Aquidauana. "Esses alunos começaram na segunda-feira, dia 7, e estão em uma semana de adaptação, onde passarão por uma série de testes para avaliar sua aptidão para a carreira policial. Não fazemos distinção de gênero; todos serão avaliados igualmente, respeitando seus limites físicos. É uma semana intensa, que vai determinar quem está apto a continuar e, ao final do curso, se tornar policial militar", explicou o comandante.