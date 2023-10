Curso de Geografia da UFMS celebra 40 anos em Aquidauana

VII Workshop do Programa de Pós-graduação e a 6ª Mostra de pesquisas dos cursos de pós-graduação e graduação em geografia / Divulgação

Professores e acadêmicos dos cursos de graduação em Geografia (licenciatura e bacharelado) e do programa de pós-graduação em Geografia (Mestrado) realizaram o VII Workshop do Programa de Pós-graduação e a 6ª Mostra de pesquisas dos cursos de pós-graduação e graduação em geografia. Ambos os eventos, além de toda programação científica e cultural, relembraram e comemoraram os 40 anos de existência do Curso de Graduação em Geografia no Campus de Aquidauana.

O curso está em atividade desde o ano de 1983, formando cerca de 900 profissionais, entre professores de Geografia e Bacharéis. Como convidados, participaram o professor Dr. Sérgio Nunes, da Universidade Federal Fluminense e a professora Dra. Solange Guimarães, servidora aposentada da Unesp de Rio Claro-SP.

No encerramento do evento, o professor Dr. Paulo Roberto Joia, que atualmente colabora com o Programa de Pós-graduação em Geografia, apresentou um resgate histórico do curso, dando ênfase a sua trajetória, suas contribuições e desafios futuros, evidenciando o papel do curso e da instituição na formação profissional local e regional.

Por fim, em um momento gratidão aos que participaram desta história, foram homenageados Ana Cláudia Colnago Vicentin, Libindo Assis Godoy, Veida Flausino Godoy, Gerson Carlos Russi, Orlando Aparecido Pascotto e Paulo Roberto Joia. O evento teve uma participação positiva por parte dos acadêmicos e egressos da graduação e mestrado. Ainda, estiveram presentes os professores do curso, a diretora do Câmpus, professora Dr. Ana Graziele Lourenço Toledo, e a diretora do IFMS de Aquidauana, professora Ma. Hilda Romero.