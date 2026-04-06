Acessibilidade

06 de Abril de 2026 • 19:18

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidade

Curso de inclusão digital para idosos é oferecido em Aquidauana

A proposta é orientar o uso de computador, celular e internet

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 16:18

Atualizado em 06/04/2026 às 16:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi oferece, em Aquidauana, um curso gratuito de inclusão digital voltado principalmente para pessoas com 60 anos ou mais. A proposta é orientar o uso de computador, celular e internet.

A iniciativa integra o Projeto 60+, que busca ampliar o acesso da população idosa às tecnologias digitais. As aulas incluem orientações sobre comunicação por meio de aplicativos, navegação na internet e cuidados para evitar golpes virtuais.

Leia Também

• Aquidauana reforma e amplia laboratório municipal

• Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Aquidauana e encaminhada ao hospital

• Veículo sai da pista na BR-262 em Aquidauana, mas ocupantes saem ilesos

O curso tem carga horária de 30 horas, com encontros presenciais semanais de duas horas. Embora seja direcionado ao público com 60 anos ou mais, pessoas de outras idades também podem participar.

Segundo a organização, o projeto já formou mais de mil alunos.

As inscrições devem ser feitas diretamente na Biblioteca do Sesi, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com Giovani Toscano de Brito, no bairro Santa Terezinha. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 99671-9360.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ORGULHO

Aquidauanense Lejannia Malheiros se destaca no turismo brasileiro

TEMPO

Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO

Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.

SUPER PROMOÇÃO

IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

Publicidade

ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

ÚLTIMAS

TRÂNSITO

Corumbá: Motorista de carreta passa mal e é socorrido

Segundo testemunhas, o condutor percebeu que não estava bem e conseguiu parar o veículo a tempo.

VIOLÊNCIA

Homem e mulher se agridem e acabam no hospital em Corumbá

Corpo de Bombeiros precisou resgatar as vítimas que estavam com ferimentos na cabeça

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo