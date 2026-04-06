Curso de inclusão digital para idosos é oferecido em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A iniciativa integra o Projeto 60+, que busca ampliar o acesso da população idosa às tecnologias digitais. As aulas incluem orientações sobre comunicação por meio de aplicativos, navegação na internet e cuidados para evitar golpes virtuais.

A Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi oferece, em Aquidauana, um curso gratuito de inclusão digital voltado principalmente para pessoas com 60 anos ou mais. A proposta é orientar o uso de computador, celular e internet.

O curso tem carga horária de 30 horas, com encontros presenciais semanais de duas horas. Embora seja direcionado ao público com 60 anos ou mais, pessoas de outras idades também podem participar.

Segundo a organização, o projeto já formou mais de mil alunos.

As inscrições devem ser feitas diretamente na Biblioteca do Sesi, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, esquina com Giovani Toscano de Brito, no bairro Santa Terezinha. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 99671-9360.