Curso de Marketing Digital capacita moradores de Aquidauana

Kleber Gaeta

A Prefeitura de Aquidauana concluiu nesta quarta-feira (25) uma oficina voltada à capacitação em Marketing Digital com foco em redes sociais. A formação foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, e teve como objetivo preparar os participantes para promover seus negócios e perfis pessoais no ambiente online.

Realizada entre os dias 23 e 25 de junho, a oficina teve carga horária de 9 horas/aula e foi conduzida pela servidora Adiane Xavier Vicente. As aulas ofereceram conteúdo prático, incluindo a criação de artes gráficas e personagens para divulgação de produtos, com uso de aplicativos baseados em inteligência artificial.