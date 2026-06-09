Curso de Primeira Intervenção em Crises fortalece capacitação de profissionais em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana (MS) recebe, entre os dias 9 e 11 de junho de 2026, o Curso de Primeira Intervenção em Crises, Suicídio e Emergências Psiquiátricas (PRICs 2026), promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A capacitação reune profissionais da área de segurança pública, saúde e atendimento pré-hospitalar com o objetivo de aprimorar conhecimentos e habilidades voltados ao acolhimento e manejo de situações de crise envolvendo sofrimento psíquico e emergências psiquiátricas.

Com carga horária de 40 horas, o curso foi estruturado para oferecer uma formação técnica, científica e operacional, preparando os participantes para atuarem de forma segura, ética e humanizada diante de ocorrências complexas que exigem sensibilidade, tomada de decisão rápida e conhecimento especializado e conta com aulas teóricas realizadas no auditório do IFMS Campus Aquidauana e prática em área rural. A cerimonia de formatura está programada para quinta-feira, 11.

Durante os três dias de atividades, os participantes terão acesso a conteúdos relacionados à identificação de sinais de sofrimento emocional, abordagem inicial de pessoas em crise, prevenção do comportamento suicida, manejo de emergências psiquiátricas e integração entre os diversos órgãos da rede de proteção à vida e à saúde mental.

Segundo a coordenação do curso, a iniciativa representa um importante avanço na qualificação dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população. A proposta busca fortalecer a capacidade de resposta das equipes, promovendo intervenções mais eficientes, acolhedoras e baseadas em evidências científicas.

Além da atualização técnica, o PRICs 2026 reforçou valores fundamentais para o exercício profissional, como empatia, respeito à dignidade humana e compromisso com a preservação da vida. A capacitação também contribui para o fortalecimento da rede interinstitucional de atendimento em saúde mental, favorecendo a integração entre os serviços de emergência e assistência.

O curso também traz a relevância do tema e a necessidade de investimentos contínuos na formação de profissionais preparados para lidar com situações de crise cada vez mais presentes na sociedade contemporânea.

Com iniciativas como o PRICs 2026, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento à população e com a promoção de uma cultura de cuidado, acolhimento e valorização da vida. Como destaca a mensagem da coordenação do curso, “investir na capacitação profissional é investir na construção de uma sociedade mais segura, acolhedora e solidária.”