Curso de Zootecnia/UEMS celebra 30 anos de pioneirismo em Aquidauana

Corpo do docente do curso / Ronald Regis / O Pantaneiro

As festividades tiveram início na última segunda-feira, dia 6, no auditório da UEMS em Aquidauana, marcadas pela entrega de honrarias a professores, ex-professores, alunos e ex-alunos, além de um concerto especial do talentoso multi-instrumentista Marcelo Loureiro.

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, Marcelo expressou sua satisfação em retornar a Aquidauana e contribuir para o evento comemorativo: "É uma honra estar de volta, especialmente em uma data tão significativa. O curso de zootecnia completa 30 anos, e sabemos das dificuldades de mantê-lo no Brasil. Contribuir para este dia memorável me traz imensa felicidade."

Marcelo Loureiro, tocou Urpa Paraguaia - Foto: Ronald Regis

O gerente da unidade, Prof. Dr. Tiago Junior Pasquetti, destacou o orgulho de ver tantos profissionais formados pelo curso atuando no mercado de trabalho: "É gratificante constatar o impacto positivo que nossos egressos têm no setor zootécnico, com mais de 500 profissionais inseridos no mercado e cerca de 140 mestres em zootecnia formados em nosso programa de mestrado."

A coordenadora do curso, Profª Drª. Tânia Mara, enfatizou a importância de reunir passado, presente e futuro durante o evento: "Organizamos essa celebração para unir nossos pioneiros aos alunos e docentes atuais, representando a trajetória de 30 anos do curso e sua contínua relevância."

Profª Drª. Tânia Mara - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

O Deputado Estadual, Pedro Pedrossian Neto, presente no evento, recordou o legado de seu avô, o ex-governador Pedro Pedrossian, ressaltando o compromisso histórico com a UEMS e o curso de zootecnia: "É emocionante ver a universidade forte após três décadas. Meu avô sempre teve um carinho especial por este projeto, que reflete seu amor pela educação."

Dentre os homenageados, destaca-se a Profª Drª. Carolina da Silva Barbosa, docente do curso há 27 anos, que destacou a evolução constante necessária para atender às diferentes gerações de estudantes: "A docência no ensino superior é um desafio que exige constante adaptação. Ao longo dos anos, procurei evoluir para atender às necessidades dos jovens que passaram por aqui em busca de orientação e conhecimento."

Alunos receberam homenagens - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Outro homenageado foi o Prof. Dr. Agenor Martinho Correa, um dos primeiros professores do curso, que, durante a solenidade, recitou uma poesia narrando a trajetória de sucesso da instituição.

Além das homenagens individuais, a RealH Nutrição e Saúde Animal foi reconhecida como empresa parceira do curso, recebendo o certificado "Prof. João Carlos Cardoso". A homenagem foi entregue ao diretor técnico industrial da empresa, Mário Renck Real.

O Curso de Zootecnia da UEMS tem como objetivo formar profissionais capacitados em áreas como nutrição, reprodução, melhoramento genético e manejo de animais, especialmente voltados para a região do Pantanal. Destaca-se pela oferta de disciplinas práticas desde o primeiro ano, proporcionando aos alunos uma formação abrangente e voltada para as demandas do mercado.

Auditório lotado - Foto: Ronald Regis / Jornal O Pantaneiro

Com um currículo focado em práticas zootécnicas sustentáveis, o curso visa preparar seus graduandos para atender às necessidades da indústria pecuária, tanto de corte quanto de leite, além de áreas como animais silvestres e piscicultura.