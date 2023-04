Curso gratuito de Bolos e Biscoitos é sucesso de aprendizado e sabor

Divulgação

Mais um curso gratuito da Prefeitura de Aquidauana com certificado do SENAR foi realizado com sucesso em participação e aprendizado repleto de sabor.

Com apoio do Sindicato Rural, a Secretaria de Assistência Social qualificou mais 11 cidadãos aquidauanenses, com o curso gratuito de Bolos e Biscoitos.

O curso foi ministrado pelo instrutor do SENAR, Gabriel Borges, que explicou que "a ideia é, literalmente, melhorar o entendimento do participante para que ele possa trabalhar melhor a qualidade do produto e assim lucrar com isso, ajudando na renda complementar”. Um bolo pode render mais de 100% de lucro, conforme afirmou o instrutor.

O curso aconteceu no Núcleo de Geração Emprego e Renda, foi realizado do dia 17 ao dia 19 e computou 24 horas.

A secretária da SAS, Josilene Rodrigues esteve presente acompanhando o desenvolvimento do curso e ouvindo as sugestões dos cursistas para próximos cursos gratuitos pela prefeitura. Ao longo do curso, os participantes aprenderam todas as técnicas de confeitaria, usando água, água quente e leite.

Aprenderam técnicas de confeitar o bolo com chantilly, que segundo o instrutor, é uma cobertura muito usada e, também, técnicas de bolacha de vitrine, que são os biscoitos bem feitos e bem modelados facilitando a comercialização.

Falando em qualidade, Borges explica: “Uma qualidade melhor do produto com certeza em se tratando de gosto é muito mais saboroso, porém na aparência não traz diferença”.