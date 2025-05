Curso gratuito de prevenção de acidentes está com inscrições abertas em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), em parceria com o SENAR Mato Grosso do Sul, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Meio Rural. A iniciativa tem como objetivo capacitar trabalhadores e trabalhadoras do campo para a adoção de práticas seguras no ambiente de trabalho rural, reduzindo riscos e promovendo o bem-estar.



O curso será realizado entre os dias 26 e 28 de maio de 2025, no espaço de Geração de Renda, localizado em frente ao CAIC. As inscrições podem ser feitas no mesmo local, das 7h às 12h.



As vagas são limitadas, portanto, os interessados devem se inscrever o quanto antes para garantir sua participação. A capacitação é totalmente gratuita e representa uma excelente oportunidade de qualificação para quem atua ou pretende atuar no setor rural.



A ação faz parte dos esforços contínuos da gestão municipal para promover a segurança, saúde e valorização dos profissionais do campo, contribuindo para um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.



Para mais informações, os interessados podem procurar diretamente o ponto de inscrição durante o horário informado.

