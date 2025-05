Curso gratuito orienta sobre prevenção de acidentes no campo

AGECOM

Dando continuidade às ações de qualificação promovidas pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social e do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, foi concluído mais um curso profissionalizante gratuito voltado à população.

Entre os dias 26 e 28 de maio, aconteceu o Curso de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Meio Rural, promovido em parceria com o SENAR-MS e o Sindicato Rural de Aquidauana. A formação teve como foco a promoção da saúde e segurança dos trabalhadores do campo.