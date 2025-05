Curso para Cuidadores de Idosos inicia com sucesso em Aquidauana

Redes Sociais

A Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição (ABIMC) inicia, no dia 26 de maio, o curso de formação para Cuidadores de Idosos em Aquidauana (MS). A capacitação será realizada presencialmente no salão da Comunidade Perpétuo Socorro, no Bairro Alto, das 19h às 21h30.



Com todas as 40 vagas preenchidas logo na primeira semana de divulgação, a organização já conta com uma lista de espera. O curso terá carga horária de 30 horas e contará com a participação de profissionais voluntários de diversas áreas da saúde.



Entre os nomes confirmados estão:

Vilma Gimenez (psicóloga)

Ranaia Gouveia Nogueira (médica)

Luiz Henrique Pontes Santos e Gabriela Dorte (fisioterapeutas)

Vanessa Arce (enfermeira)

Luciana Palharin (nutricionista)

Aline Dorneles (assistente social)

Kelly Falcão (dentista)

Um oficial do Corpo de Bombeiros



Coordenado por Neusa Maria Gehre de Oliveira, o curso tem como foco oferecer formação básica e prática para quem deseja atuar no cuidado com pessoas idosas. Segundo Neusa, a adesão superou as expectativas.



"As vagas foram preenchidas rapidamente. Os ministrantes são todos voluntários, ligados à área, o que valoriza ainda mais essa iniciativa".



A ação é promovida pela ABIMC, sob a presidência do Padre Paulo do Nascimento Sousa, e tem como objetivo contribuir para a formação de cuidadores capacitados, respondendo à crescente demanda por esse tipo de profissional no município.



Interessados em futuras turmas podem entrar em contato pelo WhatsApp (67) 99615-8501 para inclusão na lista de espera.

