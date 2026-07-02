Curso prepara profissionais para atender demanda do agro em Aquidauana

Durante a capacitação, os participantes receberam aulas teóricas e práticas sobre instalação de cercas elétricas / Divulgação/Agecom

A Prefeitura de Aquidauana concluiu, nesta semana, mais uma ação voltada à qualificação da mão de obra local com a realização do Curso de Instalação de Cerca Elétrica. A capacitação foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Núcleo de Geração de Emprego e Renda, em parceria com o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).

A iniciativa faz parte do Projeto Geração de Emprego e Renda, que busca ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da oferta de cursos voltados às necessidades do município.

Durante a capacitação, os participantes receberam aulas teóricas e práticas sobre instalação de cercas elétricas, aprendendo técnicas para executar os serviços com segurança, eficiência e qualidade, conforme as normas técnicas exigidas para a atividade.

Além do investimento na formação profissional, a iniciativa, de acordo com a administração municipal, atende a uma demanda crescente do setor agropecuário, considerado um dos principais pilares da economia de Aquidauana. Com profissionais capacitados, produtores rurais passam a contar com mão de obra qualificada para a instalação e manutenção desse tipo de equipamento, contribuindo para a segurança das propriedades e o fortalecimento da atividade no campo.

*Fotos: Divulgação/Agecom

